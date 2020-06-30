ليلى علوي تحتفل بثورة 30 يونيو: "يوم فارق في تاريخ مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "كل سنة في نفس الميعاد بنحس ونفتكر قد إيه اليوم ده كان عظيم، والمشاعر والحماس كان حقيقي وعظيم، 30 يونيو 2013، يوم فارق في تاريخ مصر وقلوب كل المصريين".

وتابعت: "أحب أهني الشعب المصري بالذكري السابعة بثورة 30 يونيو المجيدة، والتي شهدت توحد جميع طوائف الشعب المصري وانتصار إرادتهم ضد قوى الإرهاب والتطرف، والتأكيد على وجود الدولة المصرية الحقيقية وترابط جميع أفرادها وتماسك مؤسساتها واستعادة استقرارها".

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وأضافت: "كانت بداية لبناء دولة عصرية حديثة في كل المجالات، ومن أهم إنجازات الثورة المجيدة استعادة مصر لمكانتها الحقيقية إقليميًا ودوليًا وذلك تحت القيادة الحكيمة لرئيسنا عبدالفتاح السيسي".

واستكملت: " ‏تحية لرجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة المدنية للجهود الجبارة المبذولة لحماية أمن بلادنا في الداخل وفي الخارج حفظهم الله وحفظ بلادنا".

ويحتفل الشعب المصري اليوم، بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي خرج فيها ملايين المصريين في شوارع مصر، احتجاجا على حكم وممارسات جماعة الإخوان الإرهابية.