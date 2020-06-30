فيديو.. محمد رمضان ينشر كواليس أغنيته الجديدة "تيك توك" مع مطرب عالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه المطرب والدي جي العالمي سوبر ساكو، وهو يصور الأغنية التي تجمعه برمضان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلق "رمضان": "بسبب كورونا فيروس، ومنع الطيران، سوبر ساكو بيصور في كاليفورنيا وأنا بصور في مصر، كليب تيك توك، قريبا على قناتي الرسمية بموقع يوتيوب".

ويستعد محمد رمضان لطرح كليبه الجديد "تيك توك" خلال الفترة المقبلة، ويصور مشاهده الخاصة بالكليب في مصر، بينما يصور ساكو مشاهده في أمريكا.

كان محمد رمضان قد طرح مؤخرا فيديو كليب "كورونا فيروس"، من إخراج محمد سامي، وشارك في دراما رمضان المنقصي بمسلسل "البرنس"، وهو من بطولة أحمد زاهر، روجينا، عبدالعزيز مخيون، نور، سلوى عثمان، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.