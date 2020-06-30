في إيرادات الاثنين.. "الفلوس" في الصدارة و"رأس السنة" يحقق 352 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأ عدد من السينمات عرض مجموعة من الأفلام، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء فتح السينمات والمسارح بطاقة 25%.

الأفلام المعروضة هي "الفلوس" "لص بغداد"، "بنات ثانوي"، "راس السنة"، "صندوق الدنيا".

وجاءت حصيلة الإيرادات ليوم الاثنين الموافق 29 يونيو، على النحو التالي:

الفلوس

في المركز الأول يأتي فيلم "الفلوس"، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 12 ألف 845 جنيه.

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

لص بغداد

احتل فيلم "لص بغداد"، المركز الثاني بشباك التذاكر، وحقق إيرادات قدرها 10 آلاف 752 جنيه.

والفيلم بطولة محمد عادل إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

بنات ثانوي

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في المركز الثالث يأتي فيلم "بنات ثانوي"، وحقق ليلة أمي إيرادات قدرها 1300 جنيه.

فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، محمد مهران، هنادي مهنا، محمد الشرنوبي، مايان السيد، مي الغيطي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

صندوق الدنيا

يأتي فيلم "صندوق الدنيا" في المركز الرابع بشباك التذاكر، وحقق ليلة أمي إيرادات قدرها 447 جنيه فقط.

والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، علاء مرسي، عمرو القاضي، أحمد كمال، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.

رأس السنة

في ذيل القائمة يأتي فيلم "رأس السنة"، محققا إيرادات ضعيفة قدرها 352 جنيه فقط.

والفيلم بطولة إياد نصار، شيرين رضا، أحمد مالك، إنجي المقدم، بسمة، علي قاسم، إبراهيم فرج، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.

يذكر أن هذه الإيرادات تخص 12 دور عرض فقط، لحين إصدار القرار النهائي من غرفة صناعة السينما بموقف باقي دور العرض خلال الأيام القادمة، بعد مناقشة مجلس الغرفة لتبعيات قرار مجلس الوزراء والخسائر المتوقعة في ظل تحديد الطاقة الاستيعابية، وعدم وجود أفلام جديدة، فضلا عن التزام سينمات المولات بالإغلاق مع المواعيد المقررة للمراكز التجارية في التاسعة مساءً.

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