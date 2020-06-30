"أول من ساعدني".. إيساف ينعى المخرج محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، المخرج الكبير محمد سامي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

ونشر إيساف صورة للمخرج الراحل، وعلق: "البقاء لله المخرج والأب، أول من ساعدني في حياتي الفنية، وأول من اقتنع بيا، ووالد أصدقائي وأخواتي ياسر سامي، وتامر سامي، المخرج محمد سامي".

وكانت مصادر مقربة من أسرة المخرج ياسر سامي، أكدت لـ"الخليج 365" أن والده المخرج محمد سامي، حالته الصحية حرجة جدا، ويرقد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات".