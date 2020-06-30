قاضي "شاهد ماشفش حاجة" الذي مثل على كرسي متحرك.. معلومات عن نظيم شعراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 12 أكتوبر 1922، ولد النجم الكبير نظيم شعراوي، بحي محرم بك بالإسكندرية، صاحب الحضور المميز، والأداء الفني الذي جعله محط أنظار المخرجين فعلى الرغم من أنه لم يحصل خلال مشواره الفني على دور البطولة المطلقة، إلا أن حضوره في أي عمل فني كان لافتا للنظر.

البداية

بدأ مشواره في المسرح القومي، بعدما انتقل للعيش في القاهرة، ولم يستمر الحال طويلا، فانتقل بعدها لفرقة الفنان يوسف وهبي المسرحية، وقدم معه عددا من الأعمال، وفي عام 1948، كانت بدايته السينمائية، وتحديدا من خلال تجسيد دور "طيار" في فيلم "فتاة من فلسطين.

قاضي "شاهد ماشفش حاجة"

هو من أشهر قضاة المحكمة في الأعمال الفنية، فدوره ككقاضي محكمة ضمن أحداث مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، لا ينسى، فقد قدمه باقتدار وبراعة خطفت الأنظار في مشهد واحد، خاصة عبارته الشهيرة: "كفاية كده ماتوديناش في داهية".

أدوار مهمة

قدم النجم الراحل عددا كبيرا من الأعمال المتنوعة، في المسرح والسينما والتليفزيون، أبرزها "بكيزة وزغلول"، "الفتوة"، "مدرسة المشاغبين"، "مع تحياتي لأستاذي العزيز"، وغيرها.

ثنائي فني

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شارك مع الفنان عادل إمام، في عدد كبير من الأعمال، فجسد دور والد بهجت الأباصيري في مسرحية "مدرسة الشماغبين"، كذلك شاركه في بطولة عدد من الاعمال منها "الواد محروس بتاع الوزير"، "شاهد ماشفش حاجة"، "طيور الظلام"، وغيرها.

كرسي متحرك

عام 2000، شارك في مسلسل "الرجل الآخر"، مع الفنان الكبير نور الشريف، وكان الدور يقتضي أن يكون على كرسي متحرك، وفي تصريحات صحفية قالت زوجته إنها كان بالفعل يتحرك بهذا الكرسي، نظرا لحالته الصحية المتردية.

أصدقاؤه من الفنانين

يعتبر مسلسل "الرجل الآخر"، هو آخر أعماله الفنية، وأثناء مرضه زاره عدد من الفنانين منهم دلال عبدالعزيز، أشرف زكي، روجينا.

مرضه

أصيب النجم الكبير بعدة أمراض، منها فقدان الذاكرة بشكل متكرر، وظل لمدة 10 سنوات يعاني المرض، حتى وفاته في 30 يونيو 2010، عن عمر يناهز 88 عاما.

غياب الفنانين

غاب نجوم الفن عن المشاركة في جنازة الفنان الراحل، ولم يحضر الجنازة سوى الفنان أشرف زكي، محمود ياسين، جمال إسماعيل، نهال عنبر، دلال عبدالعزيز.