تراند اليوم : فنانة شهيرة تتصدر الترند بعد ظهور صدرها أثناء الاستجمام



تصدر اسم الفنانة التركية الشهيرة ديميت أوزدمير، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بعد نشرها صورة لها أثناء رحلة استجمام على البحر ظهر فيها جزء من صدرها.

ومع تعرضها للانتقادات، تصدى محبو الفنانة لها وتفاجأوا من وصول اسم نجمتهم إلى الترند لمجرد نشرها صورة كهذه رغم أن البعض اعتبرها طبيعية خلال رحلة استجمام، وأشاروا إلى أن النجمات التركيات ظهرن بهذه الطريقة وبعضهن بشكل أكثر جرأة ولم تسبب صورهن أية ضجة، مبدين استغرابهم لانتشار الصورة بشكل واسع عبر صفحات السوشال ميديا.

الفنانة ديميت أوزدمير تجاهلت كل هذا الهجوم والضجيج على صورتها، رغم وصول اسمها إلى الترند، ورفضت الرد على أي تعليقات أو تساؤلات قد وُجّهت إليها.

على الجانب الآخر دافعت النجمة التركية بقوة عن زميلها الفنان جان يامان الذي تعرض لانتقادات قاسية بسبب مشاهد جريئة ظهرت في مسلسله الجديد "السيد الخطأ".=

وظهر جان يامان في العمل بعد عرضه حلقته الأولى في مشاهد تعر أكثر من مرة، لتنهال عليه الانتقادات بأن العمل الدرامي الجديد لا يقدم أية أفكار جديدة.

ووسط هذه الانتقادات خرجت ديميت أوزدمير وقالت:" يجب انتظار العديد من حلقات المسلسلات قبل إطلاق أي حكم عليها". مضيفة "أنه لا يمكنك أن تحكم على عمل من حلقته الأولى، يجب أن تشاهد المزيد لتصدر حكما عادلا".

وتابعت بطلة مسلسل "الطائر المبكر":"جان صديقي وأحبه وأحترمه كثيرًا ومن المجتهدين والمشهورين جدا وأدرك محبة الناس له".

وشددت على أن جان يامان سيتقدم وسينجح مع مرور الوقت، واختتمت حديثها بالقول:" أنا أثق به".





