رامي جمال: مافيش حد من غير عيوب

وجه الفنان رامي جمال ، نصيحة لمتابعيه من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وكتب رامي قائلاً:"في علاقتك باللي حواليك متدورش علي حد كامل لأن مفيش حد مفيهوش عيوب، وإلا هتعيش وحيد، دور على عيوب ينفع تعيش معاها واتمنالك واتمني لنفسي بعلاقات سوية لو مفادتش متضرش ". لنفسي بعلاقات سوية لو مفادتش متضرش ". Advertisements وأعاد نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها "أصعب أنواع الرزق". يذكر أن رامي قد طرح مؤخراً ألبومه الجديد "أنا لوحدي" الذي تضمن 15 أغنية منهم"سقف،بيهم كلهم، لقلبك سلام، استغنيت، اللي مشيوا، عيونك خطر، فكرة المتساب، بعد ما أغيب، فاهماني، مين غيرك في القلب، ماغيرتش"، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء أبرزهم "مصطفي حسن، أحمد المالكي، أحمد عرفان، محمد أبو نعمة، جمال الخولي، رقية عبد العزيز" ومن الملحنين" بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين". تضمن 15 أغنية منهم"سقف،بيهم كلهم، لقلبك سلام، استغنيت، اللي مشيوا، عيونك خطر، فكرة المتساب، بعد ما أغيب، فاهماني، مين غيرك في القلب، ماغيرتش"، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء أبرزهم "مصطفي حسن، أحمد المالكي، أحمد عرفان، محمد أبو نعمة، جمال الخولي، رقية عبد العزيز" ومن الملحنين" بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين".

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