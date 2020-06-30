فيديو.. نوال الزغبي تشكر محبيها على مفاجآت عيد ميلادها

نشرت الفنانة نوال الزغبي مقطعًا من احتفالها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". علقت نوال على الفيديو قائلة: "شكرًا يا شباب على المفاجأة الثانية"، وحرصت الفنانة أصالة على تهنئتها بعيد ميلادها عبر تعليقها على الفيديو قائلة: "كل سنة وانتي سالمة ويحفظلك عيلتك وحبايبك". الثانية"، وحرصت الفنانة أصالة على تهنئتها بعيد ميلادها عبر تعليقها على الفيديو قائلة: "كل سنة وانتي سالمة ويحفظلك عيلتك وحبايبك". Advertisements يذكر أن نوال طرحت أخيراً أغنية "اتحاربت"، التي صدرت كـ"تتر موسيقي"، للمسلسل الرمضاني "سلطانة المعز"، واقترب عدد مشاهداتها من الـ2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع: أحمد إبراهيم. View this post on Instagram Thank you guys second #surprise 🙈🙏❤❤❤❤ @firashaleemi @julesslmmdk @paulconstantinian @nadeen_mbarak #my_birthday #nawalelzoghbi #home A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi) on Jun 29, 2020 at 11:12am PDT

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