بالأبيض.. هبة مجدي في جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة من الصور الجديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هبة على جمهورها بفستان بسيط من اللون الأبيض، التي ستتصدر به الصفحات الأولى في إحدى المجلات.

يذكر أن هبة شاركت في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وشاركها البطولة"ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البرزاوي، دياب" تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: مرقس عادل.

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