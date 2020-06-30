باسل خياط يشعل “إنستغرام”… وقصي خولي: “حيو أبو الشمس… الله يحميك ويعينك”

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وأحدث خياط على المواقع ضجة بسبب صورة نشرها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهر فيها بإطلالة صيفية بسروال البحر فقط مع إبراز الأوشام التي رسمها على الجزء الخلفي من ذراعه وساعده.

وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات في حين أبدى عدد كبير من المتابعين إعجابهم بحضور الفنان فيما انتقده آخرون معتبرين أن الظهور بهذه الطريقة لا يليق به.

وكان من أبرز المعلقين مواطنه الفنان قصي خولي الذي ألقى عليه التحية مع التحذير وكتب: “حيو أبو الشمس. الله يحميك ويعينك من التعليقات غير الإيجابية ولي هلق بدها تعلمك العيب والحرام وبصير وما بصير”.

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واضاف: “على كل الأحوال رأي المحب هو يلي بدعمنا بالإيجابية ‏والتفاؤل وغير المحب له كل الاحترام على أمل انو يحتفظ برأيه لحاله #اشتقتلك خي”.

ويشار إلى أن آخر ظهور للممثل كان في برنامج “إغلب السقا” الرمضاني الذي قدمه الممثل المصري أحمد السقا والمذيعة اللبنانية رزان مغربي على شاشة قناة MBC مصر خلال الموسم الرمضاني 2020.

ونجح الفنان السوري باسل خياط عبر أدواره في كسر الحواجز وتخطي المسافات وكسب مقعد دائم لدى المشاهد العربي، لاعتياده اختيار أدوار لا تمر مرور الكرام وإنما تثير التساؤلات والتحليلات والجدل أيضا.

يقدمها بمهارة تجعل من الصعب تصور فنان آخر بديلا عنه، ذلك لأنه يحسن الإلمام بتفاصيل الشخصية، فيحوّلها من كلمات على الورق لواقع نابض بالحياة.. إليكم أشهر أدواره الدرامية التي قدمها بالعقد الأخير واستحق بها لقب “جوكر” الدراما العربية.