ريا أبي راشد تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

نفت مقدمة البرامج اللبنانية ريا أبي راشد خضوعها لعمليات تجميل بعد انتشار صورة لها أثارت ضجة كبيرة بين المتابعين الذين ركزوا على وجود تغيير في شكل وجهها.

وبعد تصدرها محركات البحث خلال الساعات الماضية، نشرت ريا عبر حسابها على تطبيق "أنستقرام" صورة قريبة لوجهها من دون أي مكياج وعلقت عليها بطرافة: "أنا، نفسي، وهذا الوجه الذي كان لدي دايماً"، لتنفي بذلك كل ما تردد في الأيام الأخيرة وتؤكد أنها لم تخضع لأي تجميل.





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وكانت الإعلامية تعرضت لحالة من الجدل، خلال الساعات الماضية بعدما نُشرت لها صورة ظهرت بملامح مختلفة، بوجه نحيف وعيون متسعة، حتى زعم البعض أنها خضعت لعملية تجميل، بين البوتكس، وملء الجلد بالفيلر مع تقويم الفكين.





وبالرغم من مشاركتها هذه الصورة منذ 4 أيام، إلا أنه تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط آلاف التعليقات المتوقعة لطبيعة عملية التجميل التي خضعت لها، ومن أبرزها: "ريا عملت إزالة دهون من الخد وشد الجفون وفيلر بالوجه"، و"حرام عليها تبوظ جمالها بفيلر وبوتكس".



