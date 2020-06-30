لقاء الخميسي تهدد بسبب دعابة مع زوجها

لم تكن الفنانة لقاء الخميسي تتخيل أن ممازحتها لزوجها والتي أعلنتها في مداخلتها مع الإعلامي وائل الإبراشي، سوف يتم تناولها من قبل بعض المواقع الإخبارية بنوع من الجدية، حيث أبدت استياءها الشديد من تناول عدد من وسائل الاعلام، تلك الدعابة بشكل به قلة ذوق ونوع من الاستفزاز، بعدما خرجت شائعة إصابة زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف بفيروس كورونا.

وأكدت لقاء في تصريحات صحافية، أن كل كلامها في المداخلة مع الإبراشي كان على سبيل الضحك والهزاز، لاسيما أنها عندما قرأت شائعة إصابة زوجها محمد عبد المنصف بـ"كورونا" ضحكت، لأنها على علم بأن المسحة التي أجراها جاءت نتيجتها سلبية وأنه لا يعاني من شيء، حتى رد فعلها معه في المنزل كان كله دعابة وهزار وضحك كما هو معتاد في حياتهما.

وتابعت، أنه رغم أن حديثها في مداخلتها مع الإبراشي كان واضحاً بأنه ضحك وهزار، إلا أن بعض وسائل الإعلام تناولت الأمر بشكل به قلة أدب وسخافة، حيث وصل الأمر بهم إلى كتابة عناوين بأن لقاء الخميسي طردت زوجها من المنزل! وأشياء من هذا القبيل، مشددة على أن أي وسيلة أو صحافي سيتناول علاقتها مع زوجها بهذا الشكل الوقح لن تتهاون معه وستقاضيه وتقاضي الوسيلة التي نشر بها.

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