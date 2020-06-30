عمرو يسري يكشف تطورات حالته مع كورونا

نشر الممثل المصري عمرو يسري والمتواجد في الولايات المتحدة الاميركية حالياً، عبر حسابه على "فيسبوك" مقطع فيديو أعلن فيه شفاءه من فيروس كورونا المستجد، الذي أُصيب به وعانى منه في رحلة طويلة.

وروى تجربته ورحلته مع المرض قائلاً: "وحشتوني، أنا الحمد لله بقيت كويس وخفيت، مكنتوش سايبني بدعاكم، بشكركم من كل قلبي، حب الناس ده مش شيء بسيط كمية التليفونات اللي جاتلي من زمايلي وأصدقائي المقربين مش قادر أوصفه، حب الناس أكبر شيء أخدته في دنيتي، اكتشفت ان الناس بتحبني وربنا بيسبب الأسباب عشان تعرف قيمتك عند الناس، الأزمة عدت على خير وكانت مرحلة صعبة".

وأضاف: "شوفت الموت بعينيا في يوم، ربنا يكفيكم شر المرض ده ويبعدكم عنه، لازم تاخدوا بالكم كويس أوي وتاخدوا حاجات تديكم مناعة".

يذكر أن عمرو يسري كان قد نشر مقطع فيديو في بداية الأزمة وهو يبكي طالباً من السلطات المصرية أن تعيده إلى مصر بسبب ما يلاقيه من مهانة في أميركا، وانقطاع حركة الطيران.

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