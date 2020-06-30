إبنة إبراهيم يسري تتحدى منتقديها بفيديو جديد

في تحدٍ من جانب هنا إبراهيم يسري، بعد حذف أغنيتها بنت الجيران" التي قدمتها بشكل مبتكر، قامت بنشر نسخة من الأغنية مرة أخرى لكن على حسابها الخاص على "إنستغرام".

وكانت هنا قد أعادت غناء مهرجان "بنت الجيران" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، بطريقة خاصة، حيث دمجتها مع أغنية DANCE MONKEY ونشرها على موقع "يوتيوب" وحققت بها نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدات عالية مما أثار حفيظة شاكوش الذي تواصل مع "يوتيوب" وطالب بحذف الأغنية بصوت "هنا" من على قناتها الخاصة، وهو ما فعله الموقع بالفعل.

وقوبل موقف حسن شاكوش باستهجان من جمهور "هنا" الذي خاطبه مذكراً إياه أن الأغنية في الأصل مسروقة من لحن "حاجة مستخبية" للفنان محمد حماقي، وكان الأولى أن يطالب صاحب اللحن الأصلي بحذف الأغنية من الأساس، وأنه لا يملك الحق في أن يطالب بحذف أغنية هي في الأصل مسروقة.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

حسن شاكوش ينفصل عن خطيبته بعد 20 يوما

شوكولاتة سايحة لـ حسن شاكوش وعمر كمال تحقق 13.2 مليون مشاهدة