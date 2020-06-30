المطرب السعودي رابح صقر يضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد

يضع المطرب السعودي رابح صقر اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل ، والذي يضم 11 أغنية متنوعة ويقدمها بشكل جديد عليه عن ألبوماته السابقة، ومن المقرر أن رابح يقدم إعادة توزيع الأغنيتين الوطنيتين "أنت ملك، والنجم البعيد" بطريقة التخت الشرقي، في ألبومه الجديد.

كما أكد رابح مؤخراً فى تصريحات صحفية أنه يسعى فى ألبومه الجديد، والذى وصفه بأنه سيكون "نقلة نوعية فى الموسيقى"، حيث كتب صقر عبر حسابه على "تويتر"، "الألبوم أن شاء الله يكون نقله نوعيه في الموسيقى لأنكم جمهوري عطوني شوية وقت لأرضي ذائقتكم".

وكان الفنان السعودى قد أحيا فى 11 يناير الماضى حفلا غنائيا تحت عنوان "ليلة صقر الأغنية الخليجية" على مسرح الفنان محمد عبده بالرياض، ضمن فعاليات "شتاء الرياض"، واستقبل الجمهور رابح صقر بالترحيب الشديد والتصفيق الحار فور ظهوره على المسرح.

وخلال الحفل أقيم مزاد علنى على الهواء على عود الفنان رابح صقر، وبيع بمليون ريال سعودى أمام الجمهور فى السعودية والوطن العربى، وعزف رابح صقر على العود أهم أعماله، ومنها "أنت ملك"، و"النجم البعيد"، و"على كيفك"، و"الصمت"، كما عزف عليه أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله "والله فاضي" وغيرها من الأغانى الخالدة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

دويتو غنائي يجمع بين نوال الكويتية ورابح صقر يعود للواجهة الفنية مجددًا

رابح صقر يحيي حفلات الصيف علي نيل القاهرة