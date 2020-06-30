محمد نور ينتهي من تسجيل "رجعنا من تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهى المطرب محمد نور مساء أمس الاثنين من تسجيل أحدث أغاني ألبومه الجديد، وهي بعنوان "رجعنا من تاني"، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وتم التسجيل باستوديو eye record.

الشاعر عبد الله حسن، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، : "كتبت كلمات الأغنية بعد سماع موسيقى اللحن والتوزيع الذي قدمه الموسيقي محمد شفيق، واستمر العمل عليها لمدة أسبوع، وقام الفنان محمد نور بتسجيلها أمس الاثنين".

وأضاف الشاعر،: "الأغنية واحدة من أربع أغاني يتعاون فيها الملحن والموزع محمد شفيق مع الفنان محمد نور بالألبوم".

محمد شفيق لحن ووزع بألبوم الفنان محمد نور أغنية"رجعنا من تاني"، وهي من كلمات عبد الله حسن، و"شفتوا القمر"، كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحان محمد نور، و"عاليا"، من كلمات مايكل توفيق، ومن ألحان محمد غريب، والأغنية الرابعة بعنوان "مليت"، وهي من كلمات أيمن عز، ومن ألحان محمد أنور.

ويغني محمد نور بألبومه من ألحانه و كلمات الفنان أحمد السقا، أغنية بعنوان "مالك ياترى"، ووزعها موسيقيا محمد علام.

محمد نور كان قد طرح كليب بعنوان "شمس بحر"، من ألبوم "الصيف ابتدى"، الذي أعاد مرة أخرى فريق "واما"، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى.

وضم ألبوم فريق واما،"الصيف ابتدى" 10 أغنيات، وهى "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"