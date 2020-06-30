رانيا يوسف بفستان وردي قصير في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها بإطلالة أنيقة.

وظهرت "رانيا" في الصور بفستان قصير منقوش بالورود، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل "الحرامي" والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مكون من 10 حلقات.

والمسلسل بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.