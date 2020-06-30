أحد رواد الإعلانات وأخرج كليبات للحلو وعماد عبدالحليم.. معلومات عن المخرج الراحل محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل فجر اليوم المخرج محمد سامي، بعد إصابته بكورونا، عن عمر 73 عامًا.

وكان الراحل قد تم حجزه بأحد المستشفيات خلال الأسبوع الماضي، ووضعه بالعناية المركزة في حالة صحية حرجة .

ويعد المخرج الراحل من رواد عالم الإعلانات، إذ بدأ مشواره في فترة السبعينيات من خلال التليفزيون المصري، قبل أن يؤسس مع أشقائه المخرجان عبد الرحمن وطارق سامي، شركة خاصة بهم.

وإتجه المخرج محمد سامي في فترة الثمانينيات والتسعينيات، إلى إخراج الكليبات، ومن أعماله "ناويلي" للفنان محمد الحلو، و"بعدين وياكي" للراحل عماد عبد الحليم.

كليب محمد الحلو

وكان المخرج الراحل قد خضع في ديسمبر الماضي لعملية جراحية.

المخرج محمد سامي، له 3 أبناء منهم المخرج ياسر سامي،الذي أخرج مسلسل"النهاية" رمضان الماضي، والذي يخضع للعلاج بأحد المستشفيات الاَن، إثر معاناته من إلتهاب رئوي حاد، وماهيتاب المذيعة في قناة الصحة والجمال، وتامر سامي.

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وكان الظهور الأخير للمخرج الراحل مع ابنته ماهي في حفل زفافها من الشاعر الغنائي أحمد المالكي، بداية الشهر الجاري.

وقد نعته ابنته برسالة قصيرة عبر حسابها على "فيسبوك" كتب فيها: "أبويا حبيبي ونرو عيني خلاص راح عند ربنا، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة والثبات".

كما نعاه زوجها الشاعر أحمد المالكي عبر حسابه أيضا، وكتب: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. توفي إلى رحمة الله حمايا الغالي وأبويا التاني وحبيبي المخرج الكبير الاستاذ (محمد سامي) والد زوجتي الغالية واخواتي الأساتذة تامر سامي وياسر سامي دعواتكم البقاء والدوام لله“.

وكان المخرج محمد سامي قد تم نقله للمستشفى منذ عشر أيام، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد دخوله حالته المرحلة الحرجة، قبل وفاته فجر اليوم.

عماد عبد الحليم

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