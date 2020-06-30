مي كساب تقوم بحلاقة شعر زوجها.. صورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشفت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن قيامها بحلاقة شعر زوجها مطرب المهرجانات أوكا.
وعلقت: "لو سبتوني كام يوم كمان، هفتح محل حلاق في مدينتي، معلش يا حازم أنا ظبطلك الرأس لحد ما إنت تيجي تكمل، ملحوظة أنا حلقت للتلاتة".
يذكر أن الفنانة مي كساب، شاركت في سباق دراما رمضان الماضي، بالمسلسل الكوميدي "اللعبة"، الذي حقق نجاحا كبيرا.
مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني.
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