تراند اليوم : شاهد كيف احتفلت زوجة «عثمان بن أرطغرل» بعيد زواجهما الثالث



يتابع جمهور مسلسل "المؤسس عثمان" كل ما يتعلق ببطل الفنان التركي بوراك أوزجيفيت، الذي يقوم بدور "عثمان بن أرطغرل".

وحلت أمس الذكرى الثالثة على زواج النجم التركي على الفناةة التركية فهرية أفجين، حيث احتفلت به عن طريق نشر صورة من حفل زواجهما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت أفجين صورة من حفل زفافهما وأرفقتها بتعليق قالت فيه:"الحب هو كل شيء" مع ايموجي لقلوب بيضاء، ليرد عليها أوزجيفيت بإيموجي لقلب أبيض وألماس، حيث نالت على إعجاب آلاف المتابعين.

يُذكر أن الثنائي الاشهر في تركيا رزقا بمولودهما الأول الذي أطلقا عليه إسم كاران العام الماضي، وأحدثت ضجة كبيرة بوسامته وملامحه التي تشبه الى حدّ كبير والده بعد نشر صوره على السوشيال ميديا.

الجدير ذكره أن الأربعاء الماضي شهد عرض آخر حلقة من الجزء الأول لمسلسل "المؤسس عثمان" والتي احتوت على أحداث مثيرة أشاد بها الجمهور، مطالبين بسرعة تصوير وعرض الجزء الثاني.