تراند اليوم : بعد إصابته بكورونا.. مممثل شهير يبيع منزله: لا أستطيع ممارسة حياتي العادية

قال الممثل البريطاني، ماثيو كوربيت، إنه قضى 10 أيام داخل العناية المركزة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما اعتبرها كانت "دعوة للاستيقاظ"

وأمضى النجم، الذي اشتهر بدوره في برنامج (Sooty Show)، بعد وقت قصير من الإصابة بالفيروس، عشر ليال في مستشفى وارينجتون يكافح المرض.

وفي حديثه عن تجربته، أشار ماثيو إلى كيف كانت عائلته خائفة من أنه لن يعود أبدًا إلى المنزل. وأضاف، أنه أصيب بالالتهاب الرئوي الذي تسبب في المزيد من المضاعفات.

وقال: "أصبت بكورونا. بقيت في مستشفى وارينجتون العام لمدة 10 ليال وقيل لي منذ ذلك الحين إن الأمر يتعلق بما إذا كنت سأعيش".

وتابع: "نتيجة للفيروس، أصبت بالالتهاب الرئوي، مما أدى إلى الرجفان الأذيني. كان الأمر أسوأ بكثير بالنسبة لعائلتي منه بالنسبة لي. شعروا بالرعب ، ظنوا أنني لن أخرج من المستشفى"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

Advertisements

وكشف ماثيو، الذي يبيع الآن منزله في تشيشاير من أجل الانتقال إلى منزل التقاعد، أنه لا يزال يشعر بضيق في التنفس.

وتابع: "لقد كانت مكالمة إيقاظ. بعد سبعة أسابيع ما زلت أشعر بضيق التنفس وأنا ضعيف جدًا، ولا يمكنني التعامل مع هذا المنزل".

واستدرك: " "لا يمكنني جز العشب، إنه كبير للغاية ، ولا يمكنني الاستمرار في التسوق ... نحن ننتقل إلى قرية تقاعد في هورشام، في غرب ساسكس، حيث كل شيء على مقربة. إنه قريب من أطفالنا، لذا سيكون لدينا أفضل ما في العالم".

وماثيو هو نجل مبدع شخصية "سوتي" الأسطورية، هاري كوربيت. تولى منصب والده كصاحب دمية في عام 1976 وأمضى 22 عامًا في تحريك الشخصية الأيقونية.