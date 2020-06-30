تراند اليوم : مستشار "السيسي": أتابع بنفسي حالة "رجاء الجداوي"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إنه يتابع بنفسه تطورات الحالة الصحية للممثلة رجاء الجداوي، التي تخضع للعلاج من فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهر.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي سيد علي على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يتابع حالة رجاء الجداوي الصحية بنفسه، مثلما يتابع حالة كل المرضى المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد،

وأشار إلى ابنة الجداوي تواصلت معه للتعرف على الحالة الصحية لوالدتها، وهو يتابعها في مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، وقال: "حالتها قد تكون غير مستقرة وأتمنى لها الشفاء".

وتخضع الجداوي للعلاج بالعزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث نقلت إلى لغرفة العناية المركزة واضطر الأطباء للجوء لجهاز تنفس صناعي بعد انخفاض نسبة الأكسجين بالدم، بعدها حقنها الأطباء ببلازما المتعافين. ومنذ أيام نقلت على جهاز تنفس تداخلي حنجري، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.



