تراند اليوم : بعد رفضه للقبلات والمشاهد الساخنة.. "محمد صلاح" يدعم "يوسف الشريف"



من المعروف أن النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي يرتبط بعلاقة صداقة مع الممثل يوسف الشريف، الذي لعب في صفوف النادي الأهلي المصري في فئة الشباب قبل أن يحترف الفن.

وعقب إعلان الشريف مؤخرًا أنه يضع بندًا في أي عقد لعمل فني ألا يتضمن "مشاهد ساخنة"، ثارت موجة من الجدل في الوسط والفني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحرص صلاح على دعم الشريف من خلال نشر مقطع فيديو من فيلم "العالمي" الذي يلعب بطولته، خاصية القصص المصورة على تطبيق "إنستجرام".



‎‎يذكر أن أحداث فيلم "العالمي" تدور حول شخصية (مالك) لاعب لكرة القدم الذي شق طريقه إلى العالمية من خلال اللعب مع فالنسيا الإسباني.

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وصرح الشريف قائلاً في مقابلة تليفزيونية: "في قيود أنا بحطها لنفسي زيادة عن أي حد تاني، ودي حقيقة حتى لو وصلت لدرجة العقود.. دي حقيقة بقالها 10 سنين أو أكتر، ده من بعد فيلم هي فوضى، بدأت أفكر بالطريقة دي.. دي حرية شخصية طالما مبضرش حد.. أنا مبستريحش لو بقي فيه مشاهد ساخنة أو فيها قبلات.. دي قاعدة بطبقها على نفسي بس.. بدأت أحط قيود لأن قبل كده في منتجين اتفقت معاهم على ده ووقت التنفيذ غيروا كلامهم".

تابع: "وهنا أنا لا أزايد على زملائي أو إني أحسن منهم، بالعكس كلهم ليهم الاحترام ومنهم من يقدمون أعمالا محترمة دون أن يتعمدوا هذه الطريقة.. عشان بس الكلام ميتفهمش إني بزايد عليهم أو بقول إني أحسن منهم.. خالص".

وأثارت تصريحاته جدلاً واسعًا، وكان لافتًا تأييدها من قبل العديد من زملائه الفنانين، مقابل هجوم تعرض له من كتاب ومعلقين، أبرزهم الكاتب خالد منتصر.

