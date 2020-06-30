تراند اليوم : فنان مصري شهير: زوجتي وضعتني في موقف محرج بسبب الفنانة يسرا

كشف فنان مصري شهير عن واقعة طريفة حدثت بينه وبين زوجته وكانت بطلتها الفنانة يسرا.

و حكى الفنان شريف منير عن موقف محرج تعرض له مع زوجته بسبب الفنانة يسرا.

وقال "منير" في تصريحات تلفزيونية: كنت عائدا من تصوير مسلسلي (ونحب تاني

ليه) .. وسألت زوجتي عن رأيها .. قلت لها "ايه رأيك في الحلقة" .. قالتلي: عمل ممتاز و باين فيه المجهود.

وأضاف: رديت عليها وقولتلها (أنا تعبت في العمل دا) .. فقالتلي : عمل ايه؟ .. أنا بتكلم على مسلسل (خيانة عهد) بتاع الفنانة يسرا.

وعُرض مسلسل يسرا و مسلسل شريف منير في شهر رمضان الماضي.