بعد رد نقيب الممثلين على مهاجمي يوسف الشريف.. راندا البحيري: حاسة أكن حقي جه

نشرت الفنانة راندا البحيري مقطع فيديو عن رأي الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في الهجوم الذي تعرض له النجم يوسف الشريف بعد تصريحاته الأخيرة حول رفضه تقديم مشاهد ساخنة، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". علقت على الفيديو قائلة: "ياريت كلنا نسكت بقي، النقيب بنفسه قال كلمته.. شكرًا ياللي رافع راسنا دائمًا واحنا اللي فخورين اننا بنمتهن المهنة دي في عهدك يا أبونا الروحي المنصف، فرحانة أوي.. والله حاسة أكن حقي جه". واحنا اللي فخورين اننا بنمتهن المهنة دي في عهدك يا أبونا الروحي المنصف، فرحانة أوي.. والله حاسة أكن حقي جه". Advertisements شاهد تفاعل جمهور الفنانة راندا البحيري مع المنشور معبرين عن دعمهم الشديد للنجم يوسف الشريف، ومتمنين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية.

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