شاهد.. عابد عناني يستمتع بالاجواء الصيفية

نشر الفنان عابد عناني صورة جديدة له أثناء استمتاعه بالأجواء الصيفية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وظهر "عناني" خلال الصورة يشعل شمعة وعلق عليها قائلا : "ومولعلك شمعه فى هوا شديد"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور معبرين

عن إعجابهم بالصورة، ومتمتيين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية.

ويذكر ان آخر أعمال الفنان عابد عناني مسلسل "الاختيار" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد

العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.