الليلة.. راديو العرب بأمريكا يحتفل بنجاح "بت القبايل"بحضور ابطاله

يحتفل اليوم الثلاثاء، الموافق 30 من يونيو، راديو العرب بأمريكا بمسلسل "بت القبايل" للمخرج الكبير حسنى صالح، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه العمل.

ومن المقرر أن يحل كل من النجوم محمد رياض وحنان مطاوع والمخرج حسنى صالح، ضيوف البرنامج الذى يقدمه الإعلامى سامح

الهادي ، لمدة ساعة كاملة من الثانية إلى الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

ويشار إلي ان مسلسل "بت القبايل" تدور أحداثه فى إطار إجتماعى حيث يمزج بين الخيال والواقع ، ويدور حول صراع بين

الطبقات ويعرض بعض العادات والتقاليد فى الجنوب ، ويناقش العمل موضوعات ذات خصوصية شديدة.

والمسلسل تأليف الكاتب شاذلى فرح ، وبطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع ، محمد رياض، محمود عبد الغنى ، منه الفضالى ، أشرف عبد الغفور ، بهاء ثروت ، ياسمين على ، إنعام الجريتلى ، مازن الغرباوى، محمد الدقاق، إخراج حسني صالح.