بيتر ميمي عن يوسف الشريف: القيصر

علق المخرج بيتر ميمي على الهجوم الذي تعرض له النجم يوسف الشريف بعد تصريحاته الأخيرة حول رفضه تقديم مشاهد ساخنة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "ميمي" عبر صفحته قائلًا: "القيصر يوسف الشريف"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور معبرين

عن دعمهم الشديد للنجم يوسف الشريف، ومتمنين لبيتر دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية.

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يذكر أن آخر أعمال المخرج بيتر ميمي مسلسل "الاختيار"، تأليف باهر دويدار، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي،

سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.