سهر الصايغ عن يوسف الشريف: استثنائي

علقت الفنانة سهر الصايغ على الهجوم الذي تعرض له النجم يوسف الشريف بعد تصريحاته الأخيرة حول رفضه تقديم مشاهد ساخنة، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتبت "سهر" عبر صفحتها قائلة: "عمري ما بحب اكتب رأيي لا في شخص ولا في موضوع.. ولكن حين يكون الحديث عن يوسف الشريف فكل الاحترام لهذا الاستثنائي".
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يذكر أن آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ مسلسل "النهاية"، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، بطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبدالعزيز.
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