صلاح عبدالله يُحيي ذكرى استشهاد هشام بركات

أحيا الفنان الكبير صلاح عبدالله ذكرى استشهاد المستشار هشام بركات، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "عبدالله" عبر صفحته قائلًا: "في ذكرى استشهاده نسألكم الفاتحة والدعاء لكل الشهداء، أما بقية الكلام كلمتين.. تحيا مصر

رغم أنف الحاقدين".

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يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير صلاح عبدالله مسلسلان "اتنين في الصندوق"، "الاختيار" الذي خاض بهما السباق الرمضاني الماضي 2020، وحققا نجاحًا كبيرًا.