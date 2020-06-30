الليلة.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة30 يونيو إلكترونيا

تهدي وزارة الثقافة الى شعب مصر وابطال الجيش والشرطة من خلال قناتها على اليوتيوب احتفالية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تبث فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء 30 يونيو واحياها جميع فرق دار الاوبرا المصرية.

يتضمن الفاصل الاول منها اوبريت حراس أمانك كلمات بهاء الدين محمد والحان مدين وتوزيع أحمد فرحات وقيادة موسيقية الدكتور مصطفي حلمي وغناء ريهام عبد الحكيم ، مى فاروق ،

ورحاب مطاوع، احمد عفت ،وليد حيدر ،هانى عامر.

ثم تعرض لوحة فنية لفرقة بالية أوبرا القاهرة بعنوان "ارادة شعب " من بالية الاهرامات والثورة والتى تعبر عن ارادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو وجسدتها الباليرينا سحر حلمي ، رؤية وتدريب ارمينيا كامل من اخراج الدكتور عبد المنعم كامل .

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بعدها تعزف الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مقطوعة بعنوان الابطال من مؤلفات الدكتور جمال سلامة وتهديها الى جموع المصريين وابطال الوطن من رجال الجيش والشرطة.

وتختتم الاحتفالية ببانوراما للاغانى الوطنية في القرن العشرين تبث للمرة الاولي وتتضمن مجموعة من أهم الاعمال الوطنية التى قدمت خلال القرن الماضى وتدعم وتغرس روح الانتماء وتحفز على الانتاج والعمل، وذلك بمشاركة فرق عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية وكورال أطفال الاوبرا بقيادة المايسترو صلاح غباشي ، أوركسترا القاهرة السيمفوني واوركسترا وكورال اوبرا القاهرة قيادة وتوزيع الدكتور مصطفي ناجي .