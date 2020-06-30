إيساف ينعى المخرج الكبير محمد سامي بكلمات مؤثرة

نعى المطرب إيساف، المخرج الكبير محمد سامي الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتب إيساف عبر صفحته قائلًا: "البقاء لله المخرج والأب وأول من ساعدني في حياتي الفنية وأول من اقتنع بيا ووالدأصدقائي وأخواتي ياسر سامي وتامر سامي المخرج (محمد سامي)".
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تفاعل جمهور المطرب إيساف مع المنشور متمنين للراحل أن يتغمده الله بالرحمة والمغفرة وأن يرزق أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
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