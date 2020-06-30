تامر كرم : لما المسرح ولا السينما بتقفل بيخرب بيوت الاف من الأسر

عبر المخرج تامر كرم عن استيائه من عدم وعي البعض بأن إغلاق المسرح والسينما يستبب في العديد من الضرر لجميع طاقم العمل وليس على الممثلين فقط، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "كرم" عبر صفحته قائلا :

"نفسي أفهمكم إن لما المسرح بيقفل ولا السينما بتقفل دا بيخرب بيوت ألاف من ألاسر وبيأثر علي كتير من الصناعات وكلهم مش ممثلين !".شاهدويذكر ان آخر أعمال المخرج تامر كرم مسرحية" الملك لير" لرائعة شكسبير الخالدة، بطولة نخبة من كبار النجوم منهم يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور ومجدي كامل وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.