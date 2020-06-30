الخميس.. عبدالله الرويشد يقدم حفلًا غنائيًا أون لاين

يستعد المطرب الكويتي عبدالله الرويشد، لتقديم حفل غنائي من دون جمهور عبر خاصية الأون لاين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس 2 يوليو المقبل بتوقيت السعودية، ويعرض عبر منصة وتطبيق شاهد VIP. عبر منصة وتطبيق شاهد VIP. من المقرر أن يقدم "الرويشد" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، ويقام الحفل بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. الجمهور، ويقام الحفل بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. Advertisements يذكر أن سلسلة حفلات روتانا ومنصة "شاهد VIP" الإلكترونية تأتي للتشجيع على بقاء المواطنين في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

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