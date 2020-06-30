مفاجأة "مارفل".. كريس هيمسورث خطف "Thor" من فنان بريطاني

كشف تشارلي وين، أحد المؤسسين لقسم تطوير المرئيات باستديوهات "مارفل" عن مفاجأة للمرة الأولى تتعلق بأحد الأبطال الرئيسيين في شخصيات مارفل الشهيرة، وهي شخصية "Thor".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كشف تشارلي، عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع أنستقرام، أن الشخصية التي قدمها النجم الأسترالي كريس هيمسورث على مدار 10 سنوات مضت، كان المرشح الأول لتجسيدها نجم آخر من جنسية بريطانية.





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وأكد تشارلي أن نجم مسلسل Grey's Anatomy، كيفين مكيد، كان المرشح الأول لاستديوهات مارفل لتجسيد شخصية Thor قبل كريس هيمسورث.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سبب عدم اختيار استديوهات مارفل لـ"كيفين" في النهاية، هو رغبة المسؤولين عن الاستوديو في تعيين ممثل أصغر عمرا بنحو 20 أو 19 عاما عن كيفين الذي يبلغ من العمر حاليا 46 عاما.





وقدم كريس هيمسورث شخصية "Thor" في 7 أفلام، سيكون أحدثها الجزء الرابع من أفلام "Thor" الذي يطرح بعنوان "Love and thunder" في عام 2022.