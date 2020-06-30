بأمر كورونا.. تأجيل حفل جوائز "بريت أواردز" الموسيقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن منظمو حفل توزيع جوائز "بريت أواردز" لموسيقى البوب البريطانية تأجيل الحفل للعام المقبل من فبراير حتى مايو ٢٠٢١ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال جيف تايلور الرئيس التنفيذي لهيئة "بي بي آي" و"بريت أواردز" إن الحفلة السنوية التي تقام عادة في فبراير، ستقام في 11 مايو بدلا من ذلك، مضيفا: "نريد أن نتأكد من أن العرض سيكون متميزا ونجعلها أكبر ليلة في عالم الموسيقى".





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وتابع تايلور "نعتقد أن الطريقة الأفضل لتحقيق هدفنا هي أن نؤجل الحفلة أشهرا قليلة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

واتخذ القرار بعد التشاور مع صناع الموسيقى والجهات الراعية مع مراعاة "اعتبارات السلامة واللوجستيات" التي يفرضها الوباء.



