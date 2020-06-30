مقتل إرهابيين في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن المصرية بشمال سيناء المزيد

أعلنت الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل إرهابيين اثنين في تبادل إطلاق نار بمحافظة شمال سيناء (ِشمال شرق).

ووفق بيان للوزارة فإنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى (استخبارات داخلية) حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء".

وأوضح البيان أن "المجموعة كانت تعد وتخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو ".

وأشارت إلى أنه "تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم".

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وأضافت: "أسفرت النتائج عن رصد تواجد 2 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات ماركة نيسان بيضاء اللون بهدف رصد الارتكازات الأمنية فى إطار الإعداد لاستهدافها".

إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعيهما، وفق البيان.

ولفتت الداخلية المصرية إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات".

ومنذ فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية واسعة ضد العناصر الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء أسفرت عن خفوت العمليات الإرهابية ف البلاد.