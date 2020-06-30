بالصورة- دنيا بطمة تضع يدها على بطنها وتستعرض حملها لأول مرة

لأول مرة منذ انتشار خبر حملها، نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة واضحة لها وهي تضع يدها على بطنها معلنة بشكل رسمي انتظار مولودها الثاني.

وعلقت دنيا على الصورة قائلة: “اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّه، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين“.

وأتت الصورة بالوقت الذي ترددت فيه أخبار عديدة حول خلاف كبير وقع بين الفنانة دنيا بطمة وزوجها المنتج محمد الترك ادى الى الغاء متابعتهما لبعضهما البعض عبر موقع انستغرام وذلك بعد أيام قليلة من احتفالهما مع بعض بعيد ميلاد ابنتهما غزل.

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وكان لافتاً التعليق الغامض الذي نشرته منذ أيام وجاء فيه: “القوة الحقيقة هي أن تكون في قمة صمودك عندما يعتقد الكثيرين أنك سقطت”.

وقد اجتاحت مواقع التواصل قبل أيام قصة خلاف دنيا بطمة ومحمد الترك خاصة أن الأخير الغى حسابه على انستغرام حالياً بعدما كتب “شكرا لمن علمني أن نهاية التقدير إهانة”.

فهل وقع الخلاف بين دنيا ومحمد، أم ان القصة مجرد لفت انتباه من قبلهما خاصة بعد الأزمة التي مرت بها دنيا مؤخراً حيث ورد اسمها في حساب “حمزة مون بيبي” الذي يبتز المشاهير.

دنيا تزوجت في عام 2013 من المنتج محمد الترك ولديهما ابنة تدعى غزل.