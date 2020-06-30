اسامة الرحباني ووائل كفوري يلتقيان أخيرًا

Jun 30, 2020
كشف المؤلف الموسيقي اسامة الرحباني عن تعاون قريب سيجمعه مع الفنان وائل كفوري.
ولفت “الرحباني” خلال مقابلة له ان صداقة تجمعه مع وائل وهما يحترمان بعضهما البعض وهناك حديث بينهما عن تعاون قد يجمعهما. وتابع كاشفاً أنه يرى وائل من أجمل الأصوات ولديه مقدرة قوية في الغناء بالاضافة الى أنه يتمتع بطاقة كبيرة وهو يراه أبعد من المكان الموجود فيه حالياً. وختم قائلاً “أنه يحب أن يرى وائل بموسيقى مختلفة وحفلات مختلفة أيضاً، وهما تطرقا الى الموضوع أثناء تحدثهما مع بعضهما.
بدوره قام وائل كفوري باعادة نشر حديث اسامة الرحباني عبر حسابه على انستاستوري.
وفي حال وصل هذا التعاون الى خواتيم سعيدة، سيكون من أجمل الأعمال على الساحة الفنية خاصة ان اسامة يتمتع برؤية وأفكار وبصمة فريدة من نوعها على الساحة الفنية العربية، وسيتكامل ابداعه مع صوت وائل كفوري واحساسه وكاريزماته.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث بها اسامة الرحباني عن وائل كفوري فقد سبق له ونصحه بالانضمام إلى عالم الفنّ الجديّ بعيداً عن الغناء بوجود الطعام والشراب.
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