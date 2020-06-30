نانسي عجرم تبارك لكارول سماحة على أغنيتها الجديدة.. والأخيرة تردّ

منذ أيام، طرحت النجمة كارول سماحة أغنيتها الجديدةBon Voyage على طريقة “الأوديو” وهي باللغتين العربية والفرنسية وبالتعاون مع DJ Youcef من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز في اول تعاون مع النجمة اللبنانية.

كارول تلقت آلاف الرسائل من قبل الجمهور والمتابعين وذواقة الفن بالاضافة الى زملائها الفنانين وآخرهم النجمة نانسي عجرم التي باركت لها على هذا العمل المليء بالطاقة الإيجابية.

وغردت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على موقع تويتر قائلاً: “أجمل شيء نقوم به في هذه الأيام هو نشر الفرح.. اهنئئك عزيزتي كارول سماحة على أغنيتك الجديدة. دائماً مليئة بالطاقة والإيجابية“.

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أتى الردّ سريعاً من كارول سماحة التي أجابت: “أقدر كثيرًا خاصة عندما يأتي من ملكة الأغاني السعيدة، شكرًا لك عزيزتي نانسي عجرم الله يبارك روحك الجميلة“.

هذا التفاعل المميز بين نانسي وكارول، انسحب على جمهور النجمتين، الذي يقدر بالملايين حول العالم، وراح يثني على الروح الجميلة التي تتمتع كل منهما بالاضافة الى تقديراتهما لأعمال بعضهما البعض.

وكانت الأغنية قد بدأت بتحقيق النجاح الكبير منذ اللحظة الاولى لاصدارها، حيث احتلت قائمة الصدارة على تويتر، بالاضافة الى مئات من رسائل الجمهور الذي عبّر عن سعادته بالعمل الذي انتظره منذ اللحظة الاولى للاعلان عن التعاون بين كارول ولايف ستايلز ستوديوز. تتميز Bon Voyage بإيقاعها السريع وطاقتها الايجابية والمبهجة.

كارول صورت الأغنية في مصر مع المخرجة بتول عرفة التي كشفت انها تعمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تصحيح الوان الكليب، استعدادًا لطرحه في الفترة المقبلة على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب وعلى القنوات العربية وكافة المنصات الاجتماعية والاعلامية.