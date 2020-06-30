إليسا تكشف عن موعد طرح ألبومها الجديد بعد تأجيله عدة مرات

أعلنت النجمة إليسا، عن موعد طرح ألبومها الجديد بعد تأجيله عدة مرات بسبب فيروس كورونا، وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، عن الموعد النهائي لطرح الألبوم وهو في عيد الأضحى المبارك.

كما تستعد إليسا، لطرح أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى كريم عبد الوهاب، ولَم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأه للجمهور، لكن تحمل طابعا دراميا باللهجة المصرية.

وقالت إليسا، فى وقت سابق إن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى البومها الأخير "الى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقى، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.

يذكر أن إليسا طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى

Advertisements

قد يهمك أيضا:

إليسا تجبر منى عبد الغني على البكاء في الاستديو

محمد رحيم يكشف تفاصيل مشاركته في "قهوة الماضي" لإليسا