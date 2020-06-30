شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب تحلق شعر زوجها "أوكا" فى المنزل: لو سبتوني كام يوم هفتح محل حلاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة مي كساب جمهورها بصورة بعد قيامها بحلاقة شعر زوجها مطرب المهرجانات "اوكا"، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"لو سبتوني كام يوم كمان؛ هفتح محل حلاق، معلش يا حازم أنا ظبطلك الرأس لحد ما أنت تيجي تكمل، ملحوظه أنا حلقت للتلاته".



مي كساب

من ناحية أخرى قالت مى كساب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها انتهت من تسجيل 4 أغانى من ألبومها الجديد هما الأولى بعنوان "زعلت ليه" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر على، وتوزيع أوكا، والأغنية الثانية "يا مسافر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، أما الأغنية الثالثة "عم الناس"، والرابعة "زن زن، من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا.

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وأضافت مى أن العمل سيكون مختلفاً على مستوى الموسيقى والكلمات، وسيتضمن مفاجآت كثيرة، وأتمنى ينال إعجاب الجمهور، ومن المقرر طرح الألبوم بعد انتهاء تسجيله.

وشاركت مى كساب مؤخرا فى مسلسل "اللعبة" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

وكانت مى كساب قد طرحت فى 2019 ألبومها "أنا لسه هنا" والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.