فن ومشاهير

هكذا واجه الفنانون حكم الإخوان فى 30 يونيو .. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/23
  • 2/23
  • 3/23
  • 4/23
  • 5/23
  • 6/23
  • 7/23
  • 8/23
  • 9/23
  • 10/23
  • 11/23
  • 12/23
  • 13/23
  • 14/23
  • 15/23
  • 16/23
  • 17/23
  • 18/23
  • 19/23
  • 20/23
  • 21/23
  • 22/23
  • 23/23

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا واجه الفنانون حكم الإخوان فى 30 يونيو .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الشعب المصرى، اليوم الثلاثاء بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي وقف أمام جموع الشعب بكل فئاته أمام جماعة الإخوان الإرهابية ورئيسهم المعزول محمد مرسى، والتي كتب فيها نهاية هذه الجماعة التي ارتكبت العديد من الخطايا والتجاوزات ضد الشعب المصرى مما اضطرهم للخروج ورفض حكمهم الظالم والمستبد.

 

ورغم أن أغلب الفنانين لا يحبون المشاركة في الأحداث السياسية، إلا أن منذ 7 سنوات أثناء ثورة 30 يونيو، خرج عدد كبير من نجوم الفن في مسيرة مهيبة من داخل مقر وزارة الثقافة بالزمالك إلى ميدان التحرير، كما خرج العديد أيضا من الفنانين والمطربين من منازلهم إلى أقرب الميادين لهم، لمدة حبهم لبلدهم وخوفهم عليها من سلبها، ليقرروا الوقوف مع الشعب المصرى بل ويعتبر أنهم كانوا شعلة البداية والشوكة التي قسمت ظهر هذه الجماعة 

 

ظهر النجم أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى بصحبة زميلهم النجم كريم عبد العزيز في إحدى الصور أثناء سيرهم في المسيرة التي خرجت من داخل وزارة الثقافة رافعا علامة النصر وممسك بلافتة تحمل كلمة "ارحل"، وظهرت النجمة منى زكى ممسكة بـ "قبقاب" للتعبير عن غضبها من استبداد حكم الجماعة الإرهابية.

 

شارك أيضا الكثير من النجوم الذى لا يعد ولا يحصى، خاصة مسيرة وزارة الثقافة التي ضمت العديد منهم وكانوا كتفا بكتفا ممسكين بعلم مصر، أبرزهم، النجم أحمد السقا، النجم محمد حماقى، النجم هانى سلامة، النجم هانى رمزى، النجمة يسرا، النجمة أنغام، الفنانة الهام شاهين، الفنانة نادية الجندى، الفنان حسين فهمى، الفنان الراحل خالد صالح، الفنانة ليلى علوى، الفنانة رجاء الجداوى، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنانة ميرفت أمين، الفنانة سهير المرشدى وابنتها الفنانة حنان مطاوع، الفنانة يسرا اللوزى، والفنان سامح الصريطى، وغيرهم من الفنانين.

 

0b635b0b-28b0-4ed0-8992-bf8bcf9811fe

 

 

3ead7df4-271a-4078-9cfe-2bf133f05b13

 

 

4c2d5f56-a925-4fec-9953-9dd5335206b1

 

 

7db633d7-033a-4bb1-8de7-3dea1481312a

 

 

12d2073c-b76f-48a2-a591-9de9d7f4d220

 

 

56f71d3d-996e-41e6-8b69-5ac28564d3bd

 

 

59d66296-a2c6-4373-abdd-19f9e5dcb281

 

 

60d7296c-c0cd-48ec-91ab-452a59a00974

 

 

646f2eab-938f-4b88-9e42-c278fbc1dace

 

 

Advertisements
5590fb63-aa8f-42cb-a078-70302cfb0992

 

 

1259539c-a496-4d55-87f4-012cac00eba0

 

 

19804255-4db6-4c1d-ba3a-1a17ce8cdbed

 

 

64688213-6e19-4163-9bff-333826c4ff8e

 

 

a07eee3e-25f7-4948-ad52-62c580325a4a

 

 

bdacc284-8041-4ed2-8eac-e371473059fe

 

 

bffdb2ea-e5a7-41dd-b0de-54ba6809db71

 

 

ce686625-055d-4470-be37-b5b1bd3da5c4

 

 

d35b93f4-2c9c-4c9b-9329-b004c76588ed

 

 

e2d9d5e4-2716-4cf7-8721-8bd4c66a23c2

 

 

e923471a-e159-4d1c-a763-b3ee332cb4dd

 

 

ec9ba26c-7e23-4c41-8ecb-f117d202c317

 

 

faf1d189-faee-48d8-94d6-1ccfc73319bf

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا واجه الفنانون حكم الإخوان فى 30 يونيو .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا