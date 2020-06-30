شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا واجه الفنانون حكم الإخوان فى 30 يونيو .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الشعب المصرى، اليوم الثلاثاء بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي وقف أمام جموع الشعب بكل فئاته أمام جماعة الإخوان الإرهابية ورئيسهم المعزول محمد مرسى، والتي كتب فيها نهاية هذه الجماعة التي ارتكبت العديد من الخطايا والتجاوزات ضد الشعب المصرى مما اضطرهم للخروج ورفض حكمهم الظالم والمستبد.

ورغم أن أغلب الفنانين لا يحبون المشاركة في الأحداث السياسية، إلا أن منذ 7 سنوات أثناء ثورة 30 يونيو، خرج عدد كبير من نجوم الفن في مسيرة مهيبة من داخل مقر وزارة الثقافة بالزمالك إلى ميدان التحرير، كما خرج العديد أيضا من الفنانين والمطربين من منازلهم إلى أقرب الميادين لهم، لمدة حبهم لبلدهم وخوفهم عليها من سلبها، ليقرروا الوقوف مع الشعب المصرى بل ويعتبر أنهم كانوا شعلة البداية والشوكة التي قسمت ظهر هذه الجماعة

ظهر النجم أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى بصحبة زميلهم النجم كريم عبد العزيز في إحدى الصور أثناء سيرهم في المسيرة التي خرجت من داخل وزارة الثقافة رافعا علامة النصر وممسك بلافتة تحمل كلمة "ارحل"، وظهرت النجمة منى زكى ممسكة بـ "قبقاب" للتعبير عن غضبها من استبداد حكم الجماعة الإرهابية.

شارك أيضا الكثير من النجوم الذى لا يعد ولا يحصى، خاصة مسيرة وزارة الثقافة التي ضمت العديد منهم وكانوا كتفا بكتفا ممسكين بعلم مصر، أبرزهم، النجم أحمد السقا، النجم محمد حماقى، النجم هانى سلامة، النجم هانى رمزى، النجمة يسرا، النجمة أنغام، الفنانة الهام شاهين، الفنانة نادية الجندى، الفنان حسين فهمى، الفنان الراحل خالد صالح، الفنانة ليلى علوى، الفنانة رجاء الجداوى، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنانة ميرفت أمين، الفنانة سهير المرشدى وابنتها الفنانة حنان مطاوع، الفنانة يسرا اللوزى، والفنان سامح الصريطى، وغيرهم من الفنانين.