شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم فقط أنتجت أفلام بأسمائهم الحقيقة ومنهم 2 من أصول يهودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم نجومية وشهرة وجماهيرية الكثير من النجوم في السينما المصرية مثل عمر الشريف وعادل إمام ونجيب الريحاني وفاتن حمامة ومحمود ياسين وأحمد زكي وفؤاد المهندس ، إلا أننا لم نجد مثلا فيلم يحمل اسم عادل إمام الحقيقي كأن نقول مثلا : عادل إمام في الغواصة " أو فيلما يحمل اسم عمر الشريف فيكون " عمر الشريف في هوليوود " أو فيلما يحمل اسم فاتن حمامة يكون عنوانه : " فاتن حمامة في معبد الكرنك " وحتي نجوم الجيل الحالي كهنيدي والسقا ومحمد سعد لا نجد افلا تحمل أسمائهم من نوعية : " أحمد السقا يقابل المافيا " أو " محمد سعد في المدبح " أو " محمد هنيدي علي كوكب زحل " فهذه الظاهرة وهي فكرة إنتاج سلسلة أفلام بأسماء الفنانين الحقيقية لم تكن إلا من نصيب 3 نجوم فقط في السينما المصرية منهما 2 من أصول يهودية .



نجوم السينما الذين كتبت الأفلام بأسمائهم الحقيقية

الفنان الأول والذي له السبق في ذلك هو الفنان شالوم الذي كان نجما سينمائيا في فترة الثلاثينيات وقدم مجموعة من الأفلام البارزة مع المخرج الشهير توجو مزارحي، منها: شالوم الرياضي، شالوم الترجمان، وشالوم بائع فول كما كون في نفس الفترة ثنائيًا فنيًا مع الفنان أحمد الحداد عرف باسم (شالوم وعبده)، ولكن لم تستمر نجومية شالوم كثيرًا خاصة بعد ظهور الفنان علي الكسار على الساحة الذي أصبح هو نجم السينما الأوحد آنذاك وخفت نجومية شالوم وابتعد عنه المنتجون والمخرجون حتي المخرج الذي اكتشفه وكان صديقه توجو مزراحي تخلي عنه وأخرج لعلي الكسار الذي ذاع صيته من خلال المسرح ودخل السينما نجما بعدد من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا وأصبح هو نجم الشباك وقد توفي شالوم في عام 1948 عن عمر يناهز 48 عامًا ولكنه يعد أول فنان مصري تنتج أفلام خاصة تحمل اسمه.



فيلم شالوم الترجمان

نالت شرف الفنان شالوم بكتابة الأفلام باسمها الحقيقي الفنانة ليلي مراد وهي أيضا من أصول يهودية وقدم المنتجين لها سلسلة من الأفلام تحمل اسمها الفني منها : " " ليلي بنت الفقراء " مع المخرج والفنان أنور وجدي و" ليلي بنت الريف " للمخرج أنور وجدي و" ليلي بنت الأغنياء " تأليف وإخراج أنور وجدي و" ليلي في الظلام " للمخرج توجو مزراحي و" ليل بنت مدارس " للمخرج توجو مزراحي أيضا .

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فيلم ليلي بنت مدارس

جاء بعد ليلي مراد الفنان الكبير إسماعيل ياسين ليقدم سلسلة من الأفلام تحمل اسمه وضرب رقما قياسيا في هذا الموضوع فهو الأكثر انتاجا لهذه النوعية من الأفلام والأكثر عدد في تلك الظاهرة ومنها : " إسماعيل ياسين في الطيران " و" إسماعيل ياسين في البوليس السريو " و" إسماعيل ياسين في الأسطول " و" إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة " و" مغامرات إسماعيل ياسين " و" إسماعيل ياسين في دمشق " و" إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات " و" إسماعيل ياسين في متحف الشمع " وغيرها الكثير من الأفلام التي حملت اسم النجم الأسطوري إسماعيل ياسين ويعتبر هو الفنان المصري الخالص الذي حملت الأفلام اسمه وانتج له سلسلة منها .