شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن ومحمد سلام يقدمان الرعب الكوميدى فى "جمجوم وبم بم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الفنانان الكوميديانان محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد سلام انطلاق عرض أولى حلقات مسلسلهما الجديد "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" يوم 9 يوليو المقبل على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، حيث أن العمل تحدد له أكثر من موعد مبدئى خلال الفترة الماضية إلى أن تم الاستقرار على يوم 9 من الشهر المقبل.

وينتمى المسلسل إلى تيمة أعمال الرعب ولكن بشكل كوميدي من خلال شخصان هما الأول يدعى "جموم" والثانى يدعى "بم بم" يكونان فريق لعمل شركة تحمل اسم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" للعمل علي مكافحة ومحاربة الخوارق وتقع لهم العديد من المفارقات الكوميدية فى كل مكان يذهبوا له لمزاولة عملهم.





جمجوم وبم بم

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مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.

وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف مثل الفنان شريف رمزى، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.

أما محمد سلام فيشارك فى بطولة فيلم "الغسالة" الذى تم الانتهاء من تصويره قبل أسبوعين ومقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وأحمد فتحى وعدد من ضيوف الشرف مثل شيرين رضا ومحمد ثروت ومحمود الليثى، وتأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز.