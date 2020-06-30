اتحاد الإعلاميين العرب ينعى المخرج الراحل محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعى اتحاد الإعلاميين العرب المخرج الراحل محمد سامي، الذي رحل فجر اليوم بأحد المستشفيات إثر معاناته من فيروس كورونا.

ونعى الاتحاد المخرج الراحل في بيان، كتب فيه: " أنا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي، ينعى اتحاد الاعلاميين العرب مجلسا وأعضاء المخرج الخلوق المبدع محمد سامي، رائد إخراج الإعلانات المصري ووالد المخرج ياسر سامي ،وأخو كل من الأستاذ عبد الرحمن سامي، و المخرج طارق سامي ،ونسأل المولى عز وجل أن يدخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان".

وكان المخرج الراحل قد دخل المستشفى منذ أيام مصابا بكورونا، وتم وضعه بالعناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية، إلى أن رحل فجر اليوم.

المخرج محمد سامي هو والد المخرج ياسر سامي، وماهي سامي المذيعة في قناة الصحة والجمال وزوجة الشاعر أحمد المالكي.