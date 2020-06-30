هالة صدقي تحتفل بثورة 30 يونيو وتدعو لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة هالة صدقي، بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، ونشرت صورة تجمعها بعدد من الفنانين، وظهرت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي تحمل علم مصر.

وعلقت "هالة": "زي النهاردة كان أهم يوم في حياتنا، 30 يونيو كنا بنصور وقررنا إننا نوقف التصوير وننزل التحرير، ربنا يقومك بالسلامة يا رجاء يا أعز وأجمل ست في الدنيا، ادعولها تقوم بالسلامة".

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة هالة صدقي، في بطولة مسلسل "ليه لأ"، ويشاركها البطولة أمينة خليل، محسن محيي الدين، هاني عادل، عمر السعيد.