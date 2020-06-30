وفاة والد ياسر سامي مخرج "النهاية" بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، المخرج محمد سامي.

وكتب المخرج محمد الطحاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "لا إله إلا الله، وفاة الأستاذ محمد سامي، والد أخي وصديقي المخرج ياسر سامي، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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بينما كتبت الفنانة إيمان أيوب، عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله جد عائشة المخرج محمد سامي، نسألكم الدعاء".

وكانت مصادر مقربة من أسرة المخرج ياسر سامي، أكدت لـ"الخليج 365" أن والده المخرج محمد سامي، حالته الصحية حرجة جدا، ويرقد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات".

وكان أخر ظهور للمخرج الراحل في حفل زفاف ابنته بداية الشهر الجاري.