والدها متعهد أفراح وعانت من السرطان.. حكايات نبيلة السيد في ذكرى رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:



تمر اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة نبيلة السيد، إحدى أهم الفنانات اللائي تمتعن بخفة الظل والكوميديا، وتركن بصمتهن حتى إن كان ظهورهن لمشهد واحد.

ونستعرض فيما يلي أبزر المعلومات عن الفنانة الراحلة:

- ولدت في 7 أغسطس عام 1938، بشارع محمد علي، لوالد يعمل متعهد أفراح.

- اتجهت للغناء في الأفراح الشعبية لمساعدة عائلتها.

- حصلت على دبلوم معهد التمثيل في الخمسينات، وهو ما أهلها للمشاركة في عدد من القرق المسرحية أبرزها "ساعة لقلبك".

- ولعها بالفن دفعها للمشاركة في فيلم "غزل البنات"، أمام الفنان الكبير نجيب الريحاني، وهي في عمر الـ11.

- شاركت في العديد من الأفلام أبرزها: "الراقصة والطبال"، "خلى بالك من زوزو"، "البحث عن فضيحة"، "ممنوع فى ليلة الدخلة".

Advertisements

- تخطى عدد الأعمال التي شاركت بها سواء مسرح أو تليفزيون أو سينما الـ 120 عملًا ولكنه لم تحظى دور البطولة قط.

- على الرغم من مرور 34 عامًا على رحيلها، إلا أن جملتها "طخه بس ما تموتوش يا بوى،‏ وعريس يا بوى، مازالت تتداول حتى الآن.

- تزوجت من الملحن حسن نشأت، الذي كان يصغرها بـ15 عامًا.

- عانت من مرض السرطان، وقاومته وظلت تعمل بالفن، وقدمت عددا من الأعمال آخرها فيلم "القطار"، الذي عُرض بعد وفاتها، ومسلسل "كابتن جودة".

- كما شاركت في آخر عرض مسرحي لها بعنوان "ابتسامة وراء القضبان، ووضع اسمها على الأفيش بعد وفاتها لأول مرة في مسيرتها الفنية.

- فارقت نبيلة السيد الحياة في 30 يونيو عام 1986.