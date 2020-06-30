بينهم علاء ولي الدين.. كريم عبد العزيز يستعيد ذكرياته مع أبناء جيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان كريم عبد العزيز، على استعادة ذكرياته مع أبناء جيله من الفنانين.

ونشر كريم، صورة تجمعه مع الراحل علاء ‏ولى الدين والفنان محمد هنيدى وأحمد السقا، عبر حسابه على فيس بوك، لتنهال التعليقات من قبل متابعيه.

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وكان الفنان كريم عبد العزيز، قال في لقائه ببرنامج صاحبة السعادة : " اشتغلت مع ‏علاء ولي الدين وأنا مساعد مخرج اسمه حلق حوش، كان إخراج أبويا، علاقتي بعلاء ‏ابتدت وراء الكاميرا، وكانوا بيظهروا أن هنيدي بيتصدر كنجم سينما وعلاء ‏بعده، واتقابلنا في عبود على الحدود".‎

وأضاف: "حبيت علاء حب غير طبيعي وهو حبني جدًا، كان علامة حلوة ‏في حياتي ، آخر تليفون طلبوا علاء كان أنا بعد صلاة العيد وفضلت والدته ‏شايلة التليفون واتفركشنا بعد وفاته، اشتغلت مسرح مرة وحيدة، في حكيم ‏عيون، مرة مريم نوح كانت داخلة المسرح وأنا واقف على المسرح والمفروض ‏حلمي يجي ما جاش فمش عارف أعمل إيه والمخرج قالي أملا، فقولت فين ‏أخويا وسبت المسرح ورحت خارج، المسرح فعلا أبو الفنون".‎