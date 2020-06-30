بينهم علاء ولي الدين.. كريم عبد العزيز يستعيد ذكرياته مع أبناء جيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص الفنان كريم عبد العزيز، على استعادة ذكرياته مع أبناء جيله من الفنانين.
ونشر كريم، صورة تجمعه مع الراحل علاء ولى الدين والفنان محمد هنيدى وأحمد السقا، عبر حسابه على فيس بوك، لتنهال التعليقات من قبل متابعيه.
وكان الفنان كريم عبد العزيز، قال في لقائه ببرنامج صاحبة السعادة : " اشتغلت مع علاء ولي الدين وأنا مساعد مخرج اسمه حلق حوش، كان إخراج أبويا، علاقتي بعلاء ابتدت وراء الكاميرا، وكانوا بيظهروا أن هنيدي بيتصدر كنجم سينما وعلاء بعده، واتقابلنا في عبود على الحدود".
وأضاف: "حبيت علاء حب غير طبيعي وهو حبني جدًا، كان علامة حلوة في حياتي ، آخر تليفون طلبوا علاء كان أنا بعد صلاة العيد وفضلت والدته شايلة التليفون واتفركشنا بعد وفاته، اشتغلت مسرح مرة وحيدة، في حكيم عيون، مرة مريم نوح كانت داخلة المسرح وأنا واقف على المسرح والمفروض حلمي يجي ما جاش فمش عارف أعمل إيه والمخرج قالي أملا، فقولت فين أخويا وسبت المسرح ورحت خارج، المسرح فعلا أبو الفنون".
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